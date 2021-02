Gerard Ekdom blijft de komende jaren te horen in de ochtend op Radio 10. Hij heeft zijn contract bij de zender verlengd. Naast zijn dagelijkse ochtendshow ‘Ekdom in de Morgen’ blijft ook het weekendprogramma ‘Ekdom’s Funky Music Trip’ te horen op Radio 10.

Gerard ging in de zomer van 2018 van NPO Radio 2 naar Radio 10, een zender van Talpa Network. Inmiddels doet hij er ook werkzaamheden bij voor de televisie. Afgelopen december startte hij als presentator van de ‘Top 4000 Muziekquiz’, waar dit jaar een vervolg op komt.

“Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij Radio 10 en ben dan ook erg blij dat ik ook de komende jaren samen met de luisteraar de dag mag starten”, zegt Ekdom. “De afgelopen jaren is de zender alleen maar gegroeid en ik ben trots dat ik daar, samen met mijn team, onderdeel van mag zijn.”

Roland Snoeijer, Radio Director Radio 10: “Gerard Ekdom en Radio 10 zijn een perfecte match. Gerard is een unieke radiomaker met zijn energie, creativiteit, humor en aanstekelijke muziekkennis. Hij past helemaal in het ochtendritueel van mensen en we zijn heel blij dat luisteraars kunnen blijven genieten van Gerard als vaste waarde in de ochtend op Radio 10.”