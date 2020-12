Gerard Ekdom heeft geen moment getwijfeld toen hem werd gevraagd om weer een tv-programma te presenteren. Vanavond presenteert hij op SBS6 De Top 4000 Muziekquiz, een programma dat hem naar eigen zeggen op het lijf geschreven is. “Daarom zei ik ook meteen ja”, zegt Gerard tegen het ANP.

Zelf mag hij nooit meer meedoen met muziekquizzen omdat hij zoveel weet. “Want ‘dat is niet leuk met mij’ krijg je dan te horen. Aan de andere kant is het ook wel fijn als ik van deelname ben uitgesloten: dan kan je ook niet door het ijs zakken als je een keer iets niet weet”, lacht hij.

Gisteren begon de Top 4000 op Radio 10 en daaraan vast hangt het tv-programma waarin Gerard twee duo’s van bekende Nederlanders ontvangt. Zij spelen muziekspelletjes in een overkoepelend bordspel.

Kneuterig

Dat is “onwijs spannend en ongelooflijk leuk” maar ook een beetje “kneuterig”, geeft Gerard toe. “We zitten in een chalet tussen de kerstbomen, hebben foute kersttruien aan en spelen een ouderwets bordspel maar dan op tv. We hebben ook echt een bord met pionnetjes en dobbelstenen”, aldus de ochtend-dj. “Het is een feest der herkenning. We zenden lekker veel oude fragmenten, clipjes en muziek uit. Het is echt zo’n quiz waarbij je als kijker onbewust meedoet.”

Eind 2012 presenteerde Ekdom voor het laatst op tv. “Ik heb toen een programma gepresenteerd dat niet zo bij mij paste. Achteraf gezien was ik daar ook niet zo tevreden over. Toen heb ik ook gezegd: ‘jongens, ik stop er even mee’. En vervolgens kwam er ook niets meer op mijn pad waarvan ik dacht: dit ga ik doen. Het is zo gelopen.”

Gerard verscheen wel vaak als muziekdeskundige op tv. “Dat beviel mij beter en nu krijg ik met De Top 4000 Muziekquiz iets waarbij je het allemaal kan combineren. Dit past bij me.”

Foto: Wessel de Groot