Op NPO Radio 2 is vanaf vandaag nieuwe audiovormgeving te horen. De jingles van de publieke zender zijn vernieuwd, met onder andere nieuwe uuropeners en nieuws-, weer-, en verkeersjingles.

De nieuwe vormgeving vervangt het oude pakket jingles, dat sinds november 2018 te horen was. ‘Er is maar één NPO Radio 2’ blijft ook in het nieuwe pakket de slogan. Radio 2 heeft de jingles in samenwerking met ReelWorld gemaakt.

Beluister de nieuwe vormgeving:

Invloeden van alle genres

Guido Sprenger, vormgever van NPO Radio 2 laat weten: “NPO Radio 2 is de zender met de meest uiteenlopende muziek en de meest gevarieerde opstelling aan programmamakers. Dat willen we heel graag laten terugkomen in ons jinglepakket. Daarin hoor je de invloeden van alle genres aan muziek die bij ons voorbijkomen. Van classic rock tot grunge, van disco tot Motown-soul, van jaren ’80 pop tot electro.”

Het gezongen logo moet de herkenbaarheid van de zender onderstrepen. “Het pakket is gemaakt in samenwerking met ReelWorld, opgenomen met echte gitaren, bas, drums en blazers. Het was heerlijk om op die manier met vormgeving aan de slag te gaan. Met ons vorige pakket wonnen we bij jullie de prijs voor de beste vormgeving in 2020. Hopelijk pakken we die met dit nieuwe pakket gewoon dit jaar weer”, aldus Radio 2.

Foto: RadioFreak.nl