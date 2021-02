Ruud de Wild gaat vanaf maandag kunst maken voor lijsttrekkers. Het item wordt ook een televisieprogramma van KRO-NCRV op NPO 1. In het programma interviewt Ruud lijsttrekkers van verschillende politieke partijen en onderzoekt zo de soundtrack van hun leven. Na het gesprek maakt Ruud een schilderij dat volgens hem de hoofdpersoon typeert. “Ik hou van kunst en van radio. Kunst is extravert en radio introvert, die combinatie is mooi”, zegt de dj over het programma in de Volkskrant.

Ruud bedacht het item voor zijn radioprogramma op NPO Radio 2. “‘Ik werk voor KRO-NCRV en zij dachten: als er toch beeld van komt, voor online, dan kan Ingelijst net zo goed op tv. Voor de politieke vragen zijn er al andere interviewers, ze wilden ook portretten van de lijsttrekkers en die komen nu op NPO 1. Ik wil vragen stellen over hoe die mensen zijn. Niet over politieke denkbeelden, maar over hoe ze tot hun ideeën komen. Daar komt een blauwdruk uit, die letterlijk en figuurlijk gelaagd is.”

Ruud ontmoet de politici in zijn atelier in Amsterdam. De volgende lijsttrekkers zijn te zien: Thierry Baudet, Sigrid Kaag, Jesse Klaver, Lilian Marijnissen, Esther Ouwehand en Gert-Jan Segers.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2