Gerard zit deze maand dertig jaar in het radiovak. “Het voelt alsof ik mijn eerste programma tien jaar terug deed, maar het is een enorme reis geweest: eerst bij 3FM, toen bij Radio 2 en nu bij Radio 10. Er is in die tijd een hoop veranderd: de radiowereld is zelden zo onrustig geweest als nu. Je ziet dat veel dj’s een burn-out krijgen, omdat er een enorme druk is om te presteren”, zegt Gerard in de Playboy.

De Radio 10-dj probeert zich niet te veel aan te trekken van die druk. “Ik denk altijd: joh, je moet gewoon doen waar je goed in bent en er veel lol in hebben, dan gaat de rest vanzelf. Je moet altijd luisteren naar jezelf, naar je eigen gevoel. Als het aan de luisteraars had gelegen, dan had ik nu nog steeds bij 3FM gewerkt en was ik misschien wel doodongelukkig geweest. In plaats daarvan heb ik altijd mijn eigen weg gekozen, wat tot nu toe altijd goed heeft uitgepakt.”

Salaris

Geld was geen belangrijke drijfveer van Gerard om in 2018 over te stappen naar de commerciëlen, zo stelt hij desgevraagd. “Geld is altijd het laatste op mijn lijstje. (…) Maar geld speelde natuurlijk ook wel ergens een rol. Je moet een soort van plan hebben: waar gaan we heen, hoe pakken we dat aan.”

Bij NPO Radio 2 en 3FM was Gerard gebonden aan een salarisplafond. Zo’n limiet geldt niet bij de commerciëlen. Playboy schatte eerder dat de radiomaker vier tot vijf ton per jaar verdient bij Radio 10, al wil de dj geen uitspraken doen over zijn salaris.

“Andere zaken zijn belangrijker: sfeer, onder andere. Vrijheid”, zegt Gerard in het mannenblad. “Ik wilde heel graag een keer naar de commerciëlen, omdat ik dat nog nooit had gedaan. Al die jaren had ik publieke omroep gedaan: zeventien jaar bij 3FM, drie jaar bij NPO Radio 2.”

Foto: Radio 10 | Jesaja Hizkia