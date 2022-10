Liefhebbers van dancemuziek kunnen deze week terecht op meerdere landelijke radiostations. Radio 538, NPO 3FM en SLAM! maken uitzendingen vanaf het Amsterdam Dance Event, dat woensdag van start gaan in Amsterdam.

Het verschilt per radiostation sterk hoeveel aandacht er wordt besteed aan het evenement. Over het algemeen gaat de om uitzendingen in de avonduren. SLAM! doet het meeste uren verslag van ADE.

Radio 538 op ADE

Armin van Buuren presenteert zaterdag zijn eerste editie van ‘Dance Department’ en dat doet hij live vanaf het Amsterdam Music Festival, dat plaatsvindt in de Johan Cruijff ArenA tijdens ADE. De uitzending duurt van 21:00 tot 0:00 uur. Daarna zijn nog vier uur lang livesets te horen van onder meer Tiësto, Afrojack en Nicky Romero. De uitzending wordt live in beeld gebracht voor TV 538 en is ook te bekijken op de website van Radio 538.

SLAM! op ADE

SLAM! heeft een locatiestudio in het Room Mate Aitana Hotel en zendt hier vandaan op woensdag tot en met zaterdag tussen 16:00 en 0:00 uur uit. Op vrijdag, wanneer het radiostation de ‘SLAM! MixMarathon’ uitzendt komen de programma’s ook overdag vanaf ADE. Alle uitzendingen zijn live te volgen via SLAM! TV, YouTube en Twitch.

“Luisteraars worden getrakteerd op interviews met ’s werelds beste dj’s, SLAM!-reporters gaan op stap om verslag te doen van de tofste feesten én natuurlijk komen grootheden zoals Armin van Buuren, Joris Voorn, Nicky Romero en Sam Feldt langs voor een live-set”, schrijft SLAM! in een persbericht.

NPO 3FM op ADE

3FM heeft tijdens het Amsterdam Dance Event een studio in De Tolhuistuin in Amsterdam Noord. De NTR, VPRO en PowNed maken drie dagen lang uitzendingen vanuit hier.

Donderdag maakt Eva Koreman ‘3voor12 Radio’ tussen 21:00 en 0:00 uur vanuit Amsterdam. Vrijdag zijn tussen 19:00 en 2:00 uur Olivier Bakker, Jamie Reuter en Yoeri Leeflang vanaf ADE te horen. Zaterdag presenteren op diezelfde uren Vera Siemons, Olivier Bakker en Jamie Reuter locatie-uitzendingen vanuit De Tolhuistuin.

De NPO schrijft over de uitzendingen: “Op vrijdagavond komt LF System, bekend van de zomerhit ‘Afraid to Feel’, langs in de 3FM-studio. Ook FeestDJRuud, San Holo en Curbi zijn vrijdagavond te horen in de ADE-uitzending. UK dancesensatie Eliza Rose, die we kennen van TikTok met haar nummer ‘Baddest Of Them All’, komt zaterdag. House- en techno producers Ki/Ki en Joris Voorn trakteren de 3FM-luisteraar die avond op hun livesets. Daarna is van 23.00 tot 00.00 uur is een heus Meme techno uur te horen: een uur lang gewijd aan de nieuwste muziekrage die over Nederland raast. Dikke Baap, Natte Visstick en Gladde Paling zijn te gast bij 3FM.”

Foto: Qmusic