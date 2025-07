Jan de Hoop was zojuist weer op Radio Gelderland te horen. Vorige week moest hij zijn programma missen na een hartinfarct. In zijn vlog op Youtube zegt hij dat het weer beter gaat. “Ik ga verder met revalideren, iedere dag weer vol goede moed”.

Eigenlijk moet de 70-jarige presentator rust houden. “Maar het gaat goed. Een beetje angstig ’s nachts, maar dat hoor je van veel mensen die dat gehad hebben”, zei hij tijdens zijn uitzending.

Raar gevoel

Vorige week vrijdag werd hij wakker met een raar gevoel. “Ik had druk op de borst en pijn aan mijn kaak en keel”, zegt de 70-jarige presentator vanuit het ziekenhuis in Terneuzen op Radio Gelderland. Hij was in Zeeland op een camping. “Op de wc ging ik zoeken en las ik dat het weleens een hartinfarct kon zijn.”

Toen heeft de partner van de presentator 112 gebeld. “Het is een beetje gênant, maar toen kwam er een ambulance met gillende sirene de camping op.” Het bleek inderdaad om een hartinfarct te gaan. Er zat een kleine verstopping in een zijtakje van een kransslagader.” In het ziekenhuis is dat verwijderd.

