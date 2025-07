Arnoud Broekhuis stopt na bijna 45 jaar als filelezer bij de ANWB. Tientallen jaren was hij op de publieke radiozenders, zoals Radio 1, te horen om de verkeersinformatie te delen. In gesprek met De Telegraaf zegt Arnoud dat hij het wegennet heeft zien veranderen. “Toen ik net begon waren er nog weinig dagelijkse files. Af en toe een opstopping door een incident.”

“Ach ik heb het allemaal zien veranderen”, zegt Arnoud in de krant. “Ik heb het wagenpark gigantisch zien groeien van 4,2 miljoen voertuigen in 1980 naar zo’n 9,2 miljoen nu. En als er tegelijk te veel op de weg zijn is het asfalt bij lange na niet toereikend. Zo eerlijk moet je zijn. En daar zie ik zo één, twee, drie ook geen verandering in komen. De automobilist is dus nog lang niet klaar met de files.”

Ruud de Wild

De verkeersinformatie werd belangrijker toen vanaf midden jaren 90 de wegen vol raakten en mensen wilden weten waar het vaststond. Vanaf toen deed de ANWB alle verkeersbulletins op Radio 1, 2, 3FM en de commerciële stations.

Arnoud: “We hadden ook de mogelijkheid om in te breken in een uitzending om bijvoorbeeld te waarschuwen voor een spookrijder op de weg. En je werd onderdeel van een programma en dat leidde nog wel eens tot bijzondere situaties. Ik weet nog dat ik met Ruud de Wild in gesprek was en hij me ineens vroeg naar mijn salaris en seksleven.”

Foto: videostill WNL