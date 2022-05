De gemiddelde leeftijd van de luisteraar van NPO Radio 1 is afgelopen jaar iets gedaald. Dat meldt de NOS in het jaarverslag. ‘Hoewel de gemiddelde luisteraar van NPO Radio 1 oud blijft, is deze met 63 jaar een jaar jonger dan in 2020. Vooral in de zomermaanden lag de gemiddelde leeftijd iets lager, wat waarschijnlijk te danken is aan de grote sportevenementen’, aldus de NOS. De gemiddelde leeftijd was in 2020 nog 64 jaar.

De NOS heeft verreweg de meeste programma’s op Radio 1. Hoewel de luistercijfers, uitgedrukt in weekbereik, de afgelopen jaren daalden, is daar over 2021 juist geen sprake van. ‘Afgelopen jaar is het weekbereik van NPO Radio 1 juist gestegen, van 2,2 miljoen in 2020 naar 2,3 miljoen in 2021’, meldt de NOS.

Vooral in de winter, tijdens de periode met de avondklok, en de zomermaanden, met onder meer het EK Voetbal, lag het weekbereik hoger. ‘Met een gemiddeld weekbereik van 2,3 miljoen zit NPO Radio 1 weer op het niveau van 2018 en 2019.’

Oorlog

Door de oorlog in Oekraïne pieken de luistercijfers van Radio 1 ook over dit jaar. De zender meldde dat in de eerste weken van de oorlog de online luistercijfers met 75 procent waren gestegen. Ook in de (FM-)cijfers van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO) zitten de luistercijfers van Radio 1 in de lift.

Foto: Michel Schnater | NPO