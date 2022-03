De online luistercijfers van NPO Radio 1 zitten sterk in de lift sinds de oorlog in Oekraïne. Volgens de NPO is het aantal online luisteraars met 75 procent toegenomen. Cijfers van het totaal aantal luisteraars, dus inclusief FM-luisteraars, zijn nog niet beschikbaar. “Dit zijn de momenten dat we ertoe doen. Zeker in oorlogstijd is de live-functie van radio van wezenlijk belang”, zegt Klaske Tameling, zendermanager van Radio 1, in NRC.

Radio 1 gooide de programmering direct om, toen Rusland op 24 februari Oekraïne binnenviel. Klaske benadrukt daarbij het belang van NOS Nieuws, dat verspreid over de hele wereld correspondenten heeft. “Andere programma’s zijn belangrijk om duiding en achtergrond te leveren”, vindt de zendermanager.

Drie speerpunten

Klaske nam Radio 1 het afgelopen jaar op de schop, met onder meer een nieuw ochtendprogramma door Astrid Kersseboom en een nieuw middagprogramma, dat voor rekening komt van Jurgen van den Berg.

De zendermanager, die sinds een kleine twee jaar aan het roer staat bij Radio 1, heeft drie speerpunten voor de nieuwszender. “Meer ruimte voor verdieping, voor de regio en voor onderzoeksjournalistiek. Waar je ook bent in Nederland, als je Radio 1 aanzet, moet je het gevoel hebben: dit gaat ook over mij”, vertelt ze in de krant.

Foto: Michel Schnater | NPO