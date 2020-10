De gemeente Utrecht wil over een paar jaar fors bezuinigen op de lokale omroep. Nu krijgt RTV Utrecht nog 715.000 euro per jaar voor Bingo FM en Stads TV. Als in 2024 een nieuwe licentieperiode ingaat, wil de gemeente dat bedrag verlagen tot 240.000 euro. Dat staat in de begrotingsplannen, die ervoor moet zorgen dat de gemeente de financiƫle tegenwind kan opvangen.

“Hoewel we als lokale overheid het nut en de noodzaak van een lokale omroep onderschrijven, constateren we ook dat het bedrag dat de gemeente levert ruim hoger is dan de wettelijke verplichting”, zegt het college van burgemeesters en wethouders. Met het nieuwe bedrag wordt nog altijd het volledige bedrag dat de gemeente krijgt van de rijksoverheid voor de lokale omroep overgemaakt.

RTV Utrecht

RTV Utrecht Mediadirecteur William Valkenburg baalt van de plannen: “Voor een dergelijk bedrag is geen serieuze lokale mediavoorziening te realiseren. De stad Utrecht verdient een krachtige onafhankelijke omroep, die informeert en verbindt.”

De gemeenteraad moet de bezuiniging op de lokale omroep nog goedkeuren. In december wordt daar een definitief besluit over genomen.

Foto: PxHere