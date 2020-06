Sinan Can presenteert vanaf dit weekend een eigen programma op NPO Radio 1. Hij is van zaterdag- op zondagnacht van 1:00 tot 1:30 uur te horen met de show ‘Sinans Atlas’. In de eerste aflevering van komend weekend is Frank Boeijen te gast.

“In ‘Sinans Atlas’ praat ik wekelijks een half uur met onverwachte gasten over het land waaraan zij hun hart verloren hebben”, zegt Sinan Can in een persbericht. “Ieder land, of het nu ver weg is of dichtbij, levert fascinerende verhalen op. Over geuren en kleuren, over de mooiste plekjes en de schaduwkanten. Verhalen om je over te verbazen of om bij weg te dromen.”

Foto: Michel Schnater | BNNVARA