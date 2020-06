Radio-dj’s hebben veelal geschokt gereageerd op het overlijden van Marc de Hond. De voormalig radiomaker overleed gisteren op 42-jarige leeftijd. “Dit komt hard aan”, twittert Erik de Zwart. “Hij was heel bijzonder”, laat Timur Perlin weten. Radio 2-dj Wouter van der Goes: “Hij deed van alles maar was vooral ‘mannetje van de radio’. Zo heb ik hem jaren geleden bij 3FM leren kennen. Als fijne collega en bevlogen ondernemer.”

Qmusic-dj Domien Verschuuren noemt Marc ‘een strijder’. Radio 538-jock Coen Swijnenberg: “Hij heeft zoveel voor z’n kiezen gehad maar is altijd die optimistische Marc gebleven en vierde het leven. Wat ongelooflijk triest.” Marc maakte in 2014 een documentaire over de loopbaan van Giel Beelen. “Hij maakte ooit (tegen mijn zin in) een docu. Daar ben ik nu heel trots op”, twittert Giel vanochtend.

Een greep uit de vele reacties:

Marc… 20 jaar geleden traden we samen op. Daarna presenteerden we samen, van eindexamenjournaals tot musical. We lachten en klaagden met elkaar, en maakten nog zoveel plannen.



Zoveel van hem geleerd, over leven, over dromen, over doorzetten, en over sterven.



❤️ — astridislief (@astridislief) June 4, 2020

Wat een verdrietig nieuws. Onze oud 3FM en CAZ!-collega @marcdehond is overleden. Zijn tomeloze energie en motivatie zullen me altijd bijblijven… Heel veel ❤️ voor vrienden en familie. — Jeroen Kijk in de Vegte (@jeroenkidv) June 4, 2020

Verdrietig nieuws deze vroege donderdag. Oud collega @marcdehond is overleden. 42 jaar geworden. Veel te jong. 🙁 https://t.co/BletvhyPrE — Gerard Ekdom (@gerardekdom) June 4, 2020

Marc de Hond is veel te jong overleden…. wat ontzettend verdrietig! Hij deed van alles maar was vooral “mannetje van de radio”. Zo heb ik hem jaren geleden bij 3FM leren kennen. Als fijne collega, leuke vent en bevlogen ondernemer. Veel sterke voor familie en vrienden. — Wouter van der Goes (@woutervdgoes) June 4, 2020

Dat is schrikken. @marcdehond (42) overleden. Veel te jong natuurlijk. Hij kreeg veel te verwerken in zijn leven maar liet zich er nooit onder krijgen. — Hans Schiffers (@HansSchiffers) June 4, 2020

Aaaah 😕. Marc was een ex-collega op 3FM, hij heeft lang gepresenteerd op de zondagavond. Condoleances voor zijn familie en vrienden. https://t.co/QnvtX1zPrD — Roosmarijn Reijmer (@roosmarijn) June 4, 2020

Wat een verdrietig nieuws is dit. Ooit zocht ik muziek uit voor zijn radioprogramma. Zo’n levenslustige, optimistische en inspirerende man… veel sterkte voor zijn familie. https://t.co/25wNaTRcJE — Leo Blokhuis (@LeoBlokhuis) June 4, 2020

Dag, Marc. Een strijder was je. 😔♥️ https://t.co/AFJVaYwPSP — Domien Verschuuren (@Domien) June 4, 2020

Hij heeft zoveel voor z’n kiezen gehad maar is altijd die optimistische Marc gebleven en vierde het leven. Wat ongelooflijk triest 😔 https://t.co/s38S7it46I — Coen Swijnenberg (@coen) June 4, 2020

Dat is schrikken zeg. Marc de Hond is overleden. 42 jaar 😢 gedachten zijn bij z’n familie en vrienden. Ik heb met Marc bij de radio fijn samengewerkt. Hij was altijd sharp en liet zich nooit kennen. Hij maakte ooit (tegen mijn zin in) een docu. Daar ben ik nu heel trots op #rip pic.twitter.com/a9XfQKAMD7 — Giel Beelen (@Giels) June 4, 2020

Zo! Dit komt hard aan. Veel liefde en sterkte voor zijn dierbaren. 🙏🏻Theatermaker en rolstoelsporter Marc de Hond (42) overleden | Andere sporten | https://t.co/EAbqdVq1Rt https://t.co/y07vM4jqj4 — Erik de Zwart (@erikdezwart) June 4, 2020

Veel en veel te jong. Een leven vol tegenslag en dan toch zo optimistisch blijven. De glimlach was er altijd.

Het was een eer met je te hebben mogen werken.



Heel veel sterkte voor de familie.



Theatermaker en rolstoelsporter Marc de Hond (42) overleden https://t.co/PlL2vGSiMs — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) June 4, 2020

Vandaag bereikte ons het droevige nieuws dat onze oud-collega Marc de Hond is overleden. Wij hebben Mark leren kennen als een bevlogen presentator en programmamaker op radio en TV. Wij wensen zijn familie alle sterkte en kracht bij dit verlies. pic.twitter.com/xkqfVaIHwI — KRO-NCRV (@KroNcrv) June 4, 2020

Wakker worden met het verdrietige nieuws dat oud-collega @marcdehond is overleden 🙁 https://t.co/zuoCPZrpyO — Michiel Veenstra || ꓘINK (@michielveenstra) June 4, 2020

Dag lieve Marc pic.twitter.com/UAnxzb65xf — Arjan Snijders (@MisterRadioRing) June 4, 2020

Wat een verdrietig nieuws om mee wakker te worden. Marc was echt de vriendelijkheid zelve. https://t.co/byyMhTbLBu (via @NUnl) — Bart Jan Cune (@bartjancune) June 4, 2020

Wat is dit enorm verdrietig nieuws… 💔😔 https://t.co/JQNxFsm2im — Dennis Ruyer (@dennisruyer) June 4, 2020

Foto: Videostill YouTube