Op SLAM! en 100% NL verandert er vanwege de coronacrisis vooralsnog niets. “De luisteraars van beide zenders blijven gewoon de huidige jocks en bijbehorende programmering horen”, laat een woordvoerder van Radiocorp, het bedrijf achter de zenders, weten.

“Radio is op dit moment -meer dan ooit- de connectie met de wereld om je heen, een vast geluid en een vertrouwde stem is daarbij belangrijk. Dit merken we in de reacties vanuit de luisteraars, en natuurlijk de luistertijd die hoger is dan in een normale periode. Bezuinigingen op programmering zijn op dit moment dan ook niet aan de orde.”

Talpa Radio

Eerder bleek dat er bij de zenders van Talpa Radio wel bezuinigd gaat worden. Onder andere in de weekendprogrammering bij Radio 10 en Radio Veronica. Daarnaast moeten medewerkers verplicht verlof opnemen. Bij Qmusic verandert de programmering niet.

Bij SLAM! is er wel een wisseling geweest. Anoûl Hendriks is nu van maandag tot en met donderdag tussen 13:00 en 16:00 uur te horen. Hij volgde hiermee Dimitris Kops op die overigens nog steeds in het weekend te horen is in de weekendprogrammering.