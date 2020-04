Anoûl Hendriks verhuist van het weekend naar de dagprogrammering van SLAM!. De dj is sinds afgelopen maandag op werkdagen van 13:00 en 16:00 uur te horen. Hij neemt de uren over van Dimitris Kops, die op zijn beurt naar het weekend verkast.

De gepresenteerde programma’s in het weekend beginnen nu één uur later, om 10:00 uur. Ook gaat het aantal dj’s overdag terug van drie naar twee. Dimitris Kops is voortaan van 14:00 tot 18:00 uur te horen op zaterdag en zondag. Voor hem maakt vier uur lang Gert-Jan van Ackooij een programma.

Anoûl stapte een klein jaar geleden over van Radio 538 naar SLAM. Hij presenteerde er een programma in het weekend, maar ‘promoveert’ nu dus naar de dagprogrammering. De landelijke radiocarrière van Anoûl begon vier jaar geleden bij NPO 3FM waar hij een jaar lang in de nacht te horen was. Na een korte afwezigheid volgde hij het opleidingstraject bij Talpa, waarna hij aan de slag ging bij Radio 538.





Programmering van SLAM!