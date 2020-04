Ook Radio 10 ontkomt er niet aan om aanpassingen te maken in de programmering. Net als zusterstation Radio Veronica bezuinigt de zender op het weekend.

De meeste programma’s worden in het weekend een uur langer en gaan van drie naar vier uur. Daardoor hoeft de zender per dag een dj minder in te zetten. Op zaterdag verdwijnt Robert Feller uit de programmering en op zondag is Lindo Duvall niet meer te horen op de zender. Lindo is ook op Radio Veronica te horen.

De bezuiniging is een gevolg van de coronacrisis die bij de zenders zorgt voor minder advertentie-inkomsten. De nieuwe weekendprogrammering gaat vanaf mei in.

Weekendprogrammering Radio 10

Zaterdag

07:00 – 11:00 Lindo Duvall

11:00 – 15:00 Rene Verkerk

15:00 – 19:00 Dennis Verheugd

19:00 – 21:00 Silvan Stoet

21:00 – 24:00 Sven’s Classix

00:00 – 02:00 Ekdom’s Funky Weekend Trip

Zondag

07:00 – 11:00 Robert Feller

11:00 – 15:00 Rene Verkerk

15:00 – 19:00 Dennis Verheugd

19:00 – 21:00 Silvan Stoet

21:00 – 24:00 de Nacht Wacht – Rob van Someren

Foto: RadioFreak