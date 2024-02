Een nieuwe eigenaar, het verliezen van de landelijke FM-frequentie en flink wat wijzigingen in de programmering: er is de afgelopen maanden behoorlijk wat veranderd bij SLAM. Maar volgens ochtend-dj Anoûl is dat niet per se slecht. “Hoe minder middelen je hebt, hoe meer je wordt uitgedaagd. We blijven toch de underdog die opbokst tegen de grote jongens. Nu met iets minder middelen, maar het geeft ons alleen maar extra power om te blijven knallen”, zegt hij in de podcast ‘Dit Was de Radio’.

SLAM! verloor bij de FM-veiling vorig jaar de landelijke dekking op FM: de zender is nu alleen nog in de Randstad op die manier te beluisteren. “We hebben de Randstaddekking erbij op FM en die komt ons heel goed uit”, zegt Anoûl. “We hebben die FM-frequentie hard nodig en die wordt gelukkig ook gevonden door de luisteraars.”

Alleen in Randstad op FM

Luisteraars van de buiten de Randstad kunnen SLAM nu alleen nog via DAB+ en online ontvangen. “Maar we hebben nu niet meer de spraakclausule”, zegt hij, doelend op de strenge regels die de zender eerst had en waarbij er relatief weinig gepraat mocht worden. “Je moest er toen echt met een stopwatch bij staan. Nu is het één grote speeltuin en hebben we die regels niet meer”, vertelt Anoûl.

Volgens de jock is de sfeer bij SLAM ‘super goed’, ondanks onder meer het flink afslanken van de programmering. Hij doelt ook op het winnen van de Marconi Award voor beste zender, die SLAM vorige maand binnenhaalde. “Die prijs staat mooi te pronken in de studio.”

Foto: SLAM!