Qmusic is niet van plan om te bezuinigen vanwegen de Coronacrisis. Dit laat de zender aan RadioFreak.nl weten. Dit weekend werd bekend dat Radio Veronica en Radio 10 de weekendprogrammering aanpast in verband met de economische gevolgen van de crisis.

In een reactie laat de zender weten: “Dit is niet aan de orde. Juist in deze onzekere tijden vinden we het belangrijk om zowel ons personeel als de luisteraars een zo vertrouwd mogelijk radiostation te bieden. En dus handhaven wij de programmering zoals deze nu is. Het enige dat we aangepast hebben, is het verlengen van de ochtendshow met een uur, om beter aan te sluiten op het nieuwe dagelijkse ritme van de luisteraars.”

Uit onderzoek van NLO Trends bleek dat door de crisis er meer naar radio wordt geluisterd. Veel mensen werken immers thuis.

Foto: Qmusic