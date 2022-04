Dat Frank van der Lende in 2015 Coen en Sander mocht opvolgen op NPO 3FM, vindt hij achteraf bezien te vroeg geweest. “Ik was 26 jaar, ik had grote schoenen om te vullen. Het programma kwam misschien een jaartje of twee, drie te vroeg. Maar het was een gevalletje yolo“, zegt Frank in de podcast ‘De Broadcast’.

Volgens Frank was hij niet de eerste keuze om de naar Radio 538 vertrokken Coen en Sander op te volgen. “Timur en Rámon waren de beoogde opvolgers, maar volgens mij wilde Rámon niet. Toen zijn ze gaan rondshoppen. Domien (Verschuuren) en Sander (Hoogendoorn) durfden het nog niet aan, dus uiteindelijk werd ik het.”

Voor de bus

In september 2017 moest Frank stoppen met de middagshow. “Ik weet niet of het iets heeft uitgehaald om mij eraf te halen. Omdat ik er nu weer zit, maar ook omdat het niet beter is gegaan sindsdien. Achteraf voelde het alsof ik voor de bus was gegooid. Van: ‘we hebben niet echt iemand voor Coen en Sander, doe dan ‘Hoitjes’ maar, want die is er lekker gek’. Er zat niet echt een idee achter. Daar baalde ik toen van.”

Frank, die sinds twee jaar weer terug is in de middag, is nu positiever gestemd. “Ik heb het idee dat we nu eindelijk een beetje op stoom beginnen te raken.” De 3FM-dj hoopt dat de nieuwe zendermanager vooral een duidelijke koers kiest. “Want dat zwabberen, wat we hebben gedaan, is voor niemand leuk. Ik geloof heel erg in keuzes maken en geloofwaardigheid.”

Flirt met andere zenders

De jock flirt in de podcast met Radio Veronica, maar is ook positief over NPO Radio 1. “Ik mis wel echt de verdieping bij 3FM. Dat klinkt nu of ik alleen maar Trouw en NRC lees. Maar ik houd heel erg van interviewen, dat mis ik weleens. ‘Kunststof’ op Radio 1, daar zou ik wel op de reservebank willen zitten. Ik heb bij 3FM alles wel gedaan wat ik wilde doen. Ik ben nog niet klaar hoor, want ik heb nu juist het idee dat we lekker op stoom raken na de wat mindere jaren.”

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede