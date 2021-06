Radio 538-dj Frank Dane gaat de nieuwe zangwedstrijd BEAT ME: The Five Knock-Outs presenteren. In de tv-show worden vijf zangduels gezongen in verschillende genres, van volkszangers tot singer-songwriters. De kandidaten treden op en een driekoppige vakjury, in combinatie met een publieksjury van zeventig man, bepaalt wie er wint.

“Ik vind het een ongelooflijke eer dat ik zo’n grote studioshow als Beat Me mag gaan presenteren”, laat Frank Dane weten. “Dit is iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Het belooft een spannende en leuke show te worden met bijzondere talenten, die ook nog eens heel veel geld kunnen verdienen.”

Het tv-programma is vanaf zaterdag 10 juli wekelijks te zien op SBS6, om 20:30 uur.

Foto: William Rutten