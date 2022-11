Airen Mylene is de vaste nieuwslezer in de middagshow van Frank Dane op Radio 538. Vanaf vandaag is zij vast onderdeel van het programma ‘De 538 Middag met Frank Dane’ dat iedere maandag tot en met donderdag van 16:00 uur tot 19: 00 uur te horen is. Eerder was ze al te horen als invaller bij ‘De Coen en Sander Show’.

Airen Mylene: ”Invallen bij Coen en Sander was een feestje en radio heeft sindsdien mijn hart gestolen. Ik heb onwijs veel zin om met Frank, Jelte en het team samen te werken.” Frank Dane: ”Met de komst van Airen is het middagteam eindelijk compleet. Behalve een geweldige nieuwslezer is ze ook nog eens één van de leukste presentatrices van Nederland. Ik verheug me nu al op alle leuke radiomomenten die we samen gaan beleven!”

Airen combineert haar nieuwe rol bij Radio 538 met de presentatie van onder andere het SBS6-programma ‘Shownieuws’.

Foto: Radio 538