Frank Dane heeft het de afgelopen maanden heel rustig gehad. “Ik kreeg gewoon doorbetaald en had een beetje gesprekken over wat ik zou doen. Ik heb het okee gehad, je hoort mij niet klagen”, zei hij zojuist in de Perstribune op NPO Radio 1. Acht maanden lang is Frank niet te horen geweest op de radio. Eind vorig jaar besloot 538 de stekker uit zijn ochtendshow te trekken. Frank mocht nog een maand door, maar besloot zelf om er direct mee te stoppen.

Voor zijn team was het wel wat anders. Nieuwslezer Roelof Hemmen was bijvoorbeeld zo boos, dat hij nooit meer voor Talpa Network, eigenaar van 538, wil werken. “Ze waren denk ik wel vriendelijker voor mij. Bij mij was het verhaal ook al snel: ‘we willen dat je blijft’. Ik heb eigenlijk hele fijne gesprekken gehad.”

Die gesprekken waren niet alleen met zijn huidige werkgever. Onder andere Qmusic heeft gesproken met de dj. NPO Radio 2 niet, maar hij sluit de publieke zender voor de toekomst niet uit. “Het hangt ook gewoon heel erg af van welk radioprogramma je mag doen en hoe vaak je te horen bent.”

Wietze en Klaas

Het duurde even voordat Frank Dane naar de nieuwe ochtendshow met Wietze en Klaas kon luisteren. “Het was wel even wennen. Maar ik vind dat ze het ontzettend knap doen voor de korte tijd dat ze dit doen.”

Morgen begint de dj met de middagshow op Radio 538. “Die gaat gewoon De Middagshow met Frank Dane heten”, aldus de dj. De afgelopen tijd is hij bezig geweest met de voorbereidingen. “Heel leuk om bijvoorbeeld allemaal nieuwe jingles te maken.”

