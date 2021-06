Marieke Elsinga vindt dat de dingen die ze vertelt op de radio, soms wel wat bondiger mogen zijn. “Ik weet dat mijn verhalen op de radio soms te lang zijn. De socialmediaredactie van Qmusic knipt een verhaal voor Instagram tot een hapklare minuut. Dan zie ik dat terug en denk ik: ik was echt spot on. Maar luister ik het terug op de radio, dan denk ik: zo, dat had wat korter gekund”, vertelt ze in de podcast ‘PodBast’.

Als er kritiek is op Marieke’s manier van radio maken, dan heeft dat volgens haar vooral te maken met soms te langdradig zijn. “‘Je verhalen kunnen wel iets korter, Marieke’, klinkt het dan. Maar ik zit ook op deze radioplek om verhalen te vertellen. Als het echt zo slecht zou zijn wat ik doe, dan bellen ze wel iemand anders”, nuanceert ze.

Winnen van Q-college

Marieke won in 2013 Q-college. Meerdere radioprogramma’s volgden; eerst in de nacht en later in de weekenduren. “Toen ik hier een jaar of twee zat, heb ik aan Iwan Reuvekamp (voormalig programmadirecteur van Qmusic, red.) gevraagd wat hij nou eigenlijk van mij vindt. Hij zei eerlijk: ‘Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik vind je bij vlagen heel goed en op andere momenten luister ik en dan denk ik: nee’.”

Marieke zegt die eerlijkheid van Iwan gewaardeerd te hebben. “Ik had toen ook twijfels of ik er wel lekker in zat, of ik wel progressie maakte. Iwan gaf me dat toen eerlijk terug.”

In die periode begon Marieke ook met het doen van televisiewerk voor de regionale omroep van Noord-Holland. “Dat heeft mij wel heel erg geholpen om op de radio zelfverzekerder te worden. Het was zo’n toffe speeltuin om televisie te maken, waardoor ik ook zelfverzekerder werd op de radio”, vertelt ze.

