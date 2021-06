Radiopresentator Herman Stok is op 93-jarige leeftijd overleden. Stok maakte in de vorige eeuw diverse programma’s voor de VARA op Hilversum 3, waar hij een van de eerste radio-dj’s was. Zo presenteerde hij het radioprogramma ‘Tijd voor Teenagers’. Stok werd later vooral bekend door het televisieprogramma Top of Flop.

Als radioverslaggever interviewde Stok ook The Beatles, toen zij in 1964 op bezoek waren in Nederland. Stok kampte al enige tijd met gezondheidsklachten. Hij is 93 jaar geworden.

Foto: Pixabay