NPO Klassiek breidt de programmering vanaf 1 januari uit met een programma in het weekend tussen 0:00 en 1:00 uur. Amy Muller gaat voor MAX ‘Echo’ presenteren op zaterdag, zondag en maandag.

Een jaar begon Jan van Poppel van dinsdag tot en met vrijdag met het programma ‘Keihard Klassiek‘ tussen 0:00 en 1:00 uur. De andere drie dagen van de week bleven die uren non-stop. Vanaf 2025 wordt de nachtprogrammering dus uitgebreid.

Eigen programma

Amy Muller is nu ook al op NPO Klassiek te horen. Ze presenteert twee dagen per week ‘Voor de Dag’ tussen 5:00 en 7:00 uur. Deze uren vallen onder het opleidingstraject van de NPO en worden gevuld door nieuw talent. Amy krijgt nu dus haar eigen programma en stopt in de vroeger ochtend.

Het programma ‘Echo’ zal niet alleen worden gevuld met klassieke muziek, maar ook met actualiteiten, poëzie, mindfulness en filosofie. “Ik kijk ernaar uit om op dit intieme tijdstip muziek te (her)ontdekken en stil te staan bij wat écht belangrijk is. Echo zal de serenade van het weekend worden bij NPO Klassiek”, zegt Amy Muller in een persbericht.