Radio 538 is gestopt met het live uitzenden van The Voice Of Holland. Wel besteedt de zender deze week aandacht aan de finale van het tv-programma, die vrijdag plaatsvindt. 538 zond jarenlang de liveshows uit op de radio, maar is daar nu mee gestopt. “Een tv-show verslaan op radio heeft niet meer onze voorkeur en zo kunnen we de reguliere 538-programmering op vrijdagavond voortzetten”, aldus een woordvoerder.

Het station benadrukt dat er nog wel een samenwerking is met The Voice. “In aanloop naar de finale zal er deze week in verschillende programma’s van 538 aandacht zijn voor The Voice Of Holland. In het programma van Igmar Felicia op zaterdag en zondag wordt er aandacht besteed aan de talenten van The Voice met live optredens.”

Negen jaar geleden, in 2011, begon Radio 538 met het live uitzenden van The Voice. Destijds was er ook al een nauwe samenwerking; zo begeleidde de Edwin Evers Band de kandidaten muzikaal.

