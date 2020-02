Na ruim 2,5 jaar is Tukker FM weer te horen op de FM in Twente. De legale piratenzender zendt uit op de 90.0 FM-frequentie. Nico Silvius, ook bekend van Radio NL, is de drijvende veer achter het radiostation. Hij bood onlangs 55.000 euro op de FM-kavel in Oost-Nederland. Vanaf zondag, 1 maart, is Tukker FM ook via DAB+ te ontvangen.

Nico zegt blij te zijn dat de frequentie weer terug verkregen is. “We zien veel potentie in Twente. Twente heeft een rijk verleden als het gaat om piratenzenders. Veel Tukkers houden van piratenmuziek.”

Tukker FM was in de zomer van 2017 ook al enkele maanden te horen op de FM, maar moest de uitzendingen toen staken vanwege strengere regelgeving.