Evert Duipmans, die morgen voor het laatst te horen is op NPO Radio 2, heeft van zijn radiospel ‘Raad De Top 2000-plaat’ een online spel gemaakt, dat voor iedereen nu gratis te spelen is. “Het is mijn afscheidscadeautje aan jou, de luisteraar van Radio 2”, zei Evert vanochtend in zijn programma ‘Vroeg Pieken’.

Onlangs werd bekend dat Evert geen nieuwe plek heeft gekregen in de nieuwe programmering van Radio 2, die vanaf januari ingaat. “Daar heb ik de afgelopen weken heel veel vragen over gehad. Maar misschien wel de meestgestelde vraag is: hoe zit het dan met ‘Evert raadt jouw Top 2000-plaat’? Dat is het spelletje dat we elke zaterdagochtend rond kwart voor tien spelen.”

Soort ‘Wie is het?’

Het radiospel is een soort ‘Wie is het?’, maar dan met nummers uit de Top 2000. Aan de hand van voorgeprogrammeerde vragen als: is het een zangeres, is het een liedje van voor 2010, wordt er gezongen in het Engels en zit er een dier in de artiestennaam?, probeert Evert de favoriete Top 2000-plaat van een luisteraar te raden.

Via raaddetop2000plaat.nl kunnen luisteraars van Radio 2 nu zelf het radiospel spelen. “Je hebt twee spelers nodig die bij elkaar in dezelfde ruimte zijn. De één kiest de Top 2000 en de andere speler heeft dan een minuut de tijd om het liedje te raden met vragen waar je enkel ja of nee op mag antwoorden”, zei Evert.

Vanaf januari vult Tannaz Hajeby de ochtenduren op Radio 2 in het weekend. De 29-jarige maakt het programma namens ouderenomroep Omroep MAX.

Foto: NPO Radio 2 | Linda Stulic