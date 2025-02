Eddy Keur kreeg onlangs een vast contract bij PowNed en is al een tijdje terug op de landelijke radio. Maar voordat hij in de zomer van 2013 op Radio 10 Gold terug in de ether kwam, was hij “niet echt een leuk leuk mens”, zegt hij in het AD. “Ik zag collega’s met evenveel kwaliteit overal allerlei kansen krijgen en zelf kwam ik nergens aan de bak. Ik raakte verbitterd, dat was het.”

Bij een vriend van hem kon de dj in therapie. “Daar had ik echt geen zin in. Waarop die vriend zei: ‘Joh, dan doe je het toch niet? Het gaat per slot van rekening al zo goed met je!’ Tja, dat kwam binnen bij me.”

Florent Luyckx

Daarna was het John de Mol die hem verder hielp. “Die vroeg aan zijn radiobaas Florent Luyckx of hij eens met we wilde praten over een programma op Radio 10. Daar had Florent helemaal geen zin in, want hij vond mij een lul. Maar omdat het van De Mol moest, zei Florent tegen me: ‘Kom maar langs, ik heb een kwartier voor je.’ En dat kwartier werd anderhalf uur. Moet je drie keer raden wie bij nu bij Powned mijn baas is: Florent Luyckx.”

Via 538 (waar hij een RadioFreak Award wint), NH Radio en 3FM zit hij nu op vrijdagmiddag bij NPO Radio 2. “In Amerika hebben ze natuurlijk ook tal van dit soort lawaaipapagaaien op al die zenders, ze noemen mijn type daar: the dj you love to hate. Heerlijk toch? Mensen horen echt wel aan me dat er niets kwaads achter zit, dat ik het allemaal niet gemeen bedoel. En ik voel me bij Powned echt totaal op m’n plek, qua flexibiliteit en ontspannenheid over wat ik wil, wat ik kan en wat ik zeg. Ik maak op vrijdag- en zaterdagnacht ook ‘Eddy’s Nachtwacht’ op deze zender, daarin presenteer ik heel anders, juist rustig en empathisch.”

Foto: Powned