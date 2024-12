Jan-Paul Grootentraast heeft een vast contract getekend bij Radio 10. Ook volgend jaar is hij er in het weekend te horen, tussen 12:00 en 15:00 uur. “De krabbel is gezet! Vanaf nu vast in dienst bij deze mooie radiozender met een gezellige club enthousiaste radiomakers”, schrijft Jan-Paul op sociale media.

De radiomaker is sinds het vertrek van Rob van Someren, afgelopen zomer, van 12:00 tot 15:00 uur in het weekend te horen op Radio 10. Rob zou die uren eigenlijk krijgen, maar hij vertrok naar 100% NL. Jan-Paul was eerder inval-dj bij Radio Veronica. Ook was hij jarenlang te horen op NPO Radio 2, waar hij in de nacht een programma maakte.

Foto: Radio 10