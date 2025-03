Tim op het Broek start in mei met een avondprogramma op NPO Radio 2. De dj zal van maandag tot en met donderdag te horen zijn, waarschijnlijk tussen 22:00 en 0:00 uur in zendtijd van de AVROTROS.

Het was al bekend dat Tim de overstap wilde maken naar Radio 2. Hij werd echter door zijn vorige werkgever KINK aan een concurrentiebeding gehouden, waardoor hij niet kon overstappen. Tijdens de rechtszaak vorig jaar werd al duidelijk dat het plan was dat Tim een avondprogramma zou krijgen op Radio 2.

Het concurrentiebeding werd door de rechter instant gehouden, al werd het wel verkort van één jaar naar een half jaar. Daardoor is Tim vanaf volgende maand ‘vrij’ om te gaan en staan waar hij wil, zonder dat hij daarvoor een boete moet betalen aan KINK.

Vacature

Het gerucht ging al langer dat Tim dit voorjaar alsnog zou starten met een avondprogramma voor AVROTROS. Een vacature waarin gezocht wordt naar een producer voor het programma, bevestigt dat nu. In de vacature wordt Tims naam niet genoemd en ook in de communicatie rondom de vacature wordt expliciet vermeld dat AVROTROS nog niet kan zeggen wie het programma gaat presenteren.

Op dit moment is Desiree van der Heiden te horen op het tijdslot dat Tim gaat invullen. Ze presenteerde eigenlijk een programma tussen 0:00 en 2:00 uur, maar schoof twee uur naar voren in de programmering na het vertrek van Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof begin vorig jaar. De verwachting is dat vanaf mei weer in de nacht te horen zal zijn.

Foto: KINK