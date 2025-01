Eva Koreman stopte eind vorig jaar na ruim 9 jaar bij NPO 3FM omdat ze zich verder wil ontwikkelen. “En ik dacht ook: het is eens tijd om wat meer met die academische achtergrond te doen”, vertelt ze in een interview met Villamedia. Eva had de kans om weer op werkdagen ‘3voor12 Radio’ te gaan presenteren, maar in plaats daarvan besloot ze andere dingen te gaan doen bij de VPRO, de omroep waar ze in dienst was.

“Ik ben in vaste dienst bij de VPRO en ga radio en televisie voor ze maken”, vertel Eva. Qua radio zal ze enkel nog te horen zijn op Radio 1. “Dat begon met ‘Een Uur Cultuur’, dat ik zelf heb bedacht. Ik werk ook als vaste invaller bij Bureau Buitenland. Dat is journalistieke topsport, waanzinnig dat ik daar deel van mag uitmaken.”

Overgeven in de prullenbak

In het interview blikt Eva terug op haar carrière tot nu toe. Ze studeerde een brede bachelor en vervolgens Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam begon in die tijd met radio als vrijwilliger bij Amsterdam FM. Al op de eerste dag mocht ze daar nieuwslezen. “Op mijn eerste dag was de nieuwslezer ziek en moest ik dat meteen overnemen.”

Na meerdere demo’s te hebben gestuurd kreeg ze in het najaar van 2010 een nachtprogramma op Qmusic. Ze vertelt daarover: “Het voelde als een soort Nirvana, van het moment dat ik het contract tekende tot mijn eerste uitzending. Maar die uitzending zelf…Van de spanning gaf ik over in de prullenbak. Het duurde maanden voordat ik me comfortabel begon te voelen.” Bij Qmusic presenteerde ze, na het maken van vlieguren in de nacht, een weekendprogramma, vervolgens was ze sidekick bij de middagshow van Jeroen van Inkel en uiteindelijk kreeg ze een avondshow samen met Joep Roelofsen.

Over de overstap van Qmusic naar 3FM in de zomer van 2015 vertelt ze: “Als de muziekfreak die ik ben, wilde ik vaak muziek draaien die niet helemaal paste bij Qmusic. Wat dat betreft paste 3voor12 beter bij me. Het is een soort muzikale vrijplaats. Ik houd heel erg van muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben een enorme Kate Bush-fan, maar luister ook veel naar moderne elektronica, bijvoorbeeld van Nicolas Jaar. Ook was het fijn dat ik bij 3voor12 meer vastigheid en rust ervoer. Daarvoor dacht ik altijd: what’s next?”

Een Uur Cultuur

Nu is het dus tijd voor een volgende stap in haar carrière, een stap zonder muziekradio. “Met die beslissing ben ik ook absoluut niet over één nacht ijs gegaan. Nog steeds word ik soms zwetend wakker, denkend “wat heb je nou gedaan, idioot?”. Maar als ik langer nadenk, weet ik weer waarom ik deze beslissing heb genomen”, zegt ze daarover.

Eva Koreman is elke zondagochtend tussen 6:00 en 7:00 uur te horen op Radio 1 met ‘Een Uur Cultuur’. Eva Cleven en Jasper Leijdens presenteren sinds gisteravond ‘3voor12 Radio op 3FM.

Foto: Nathan Reinds | NPO 3FM