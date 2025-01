Willem van Kooten overleden

Willem van Kooten is op 83 jarige leeftijd overleden. Dit meldt de stichting Nederlandse Top 40 vanavond. Willem begon in 1961 als Joost Den Draaijer bij de zeezender Radio Veronica.

Hij was de bedenker van de Nederlandse Top 40 en tot 1968 was hij ook de eerste presentator van de hitlijst. In november van dat jaar verliet hij de zeezender vanwege een conflict over een zelf opgenomen single. Na zijn vertrek ging hij verder bij Hilversum 3 en bedacht en presenteerde daar de Hilversum 3 Top 30 (later de Daverende Dertig). In 1971 startte hij bij Radio Noordzee nog een derde concurrerende hitparade.

In 1974 kwam hij terug op Hilversum 3 met het eerste horizontale programma op de publieke radio ‘Joost mag niet eten’ op werkdagen tussen 18:00 en 19:00 uur. Later kreeg het programma de naam ‘NOS Maal’.

In 2018 kreeg Willem de Marconi Oeuvre Award.