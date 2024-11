De NOS krijgt een nieuwe correspondent in Zuid-Azië: Devi Boerema. Vanaf 1 januari 2025 gaat ze aan de slag voor zowel radio als tv en internet en zal ze dus regelmatig te horen zijn in de programma’s van de NOS op NPO Radio 1. Haar standplaats wordt New Dehli in India, maar zal voor haar bijdrages ook afreizen naar andere landen in de regio. Devi volgt Aletta André op, die de afgelopen zeven jaar voor de NOS correspondent in Zuid-Azië was.

Na een studie journalistiek, ronde Devi Boerema twee masters af aan de Universiteit van Utrecht: Gender Studies en Conflict Studies & Human Rights. Ze werkte vervolgens voor de Wereldomroep en was een tijdje freelance correspondent in Mumbai voor verschillende media. Sinds mei 2020 werkt ze bij de NOS op de buitenlandredactie met Zuid-Azië als specialiteit. In juni dit jaar deed ze al vanuit India verslag van de parlementsverkiezingen.

In een persbericht zegt Devi: “Ongeveer een kwart van de wereldbevolking woont in Zuid-Azië. In landen als Pakistan, India en Bangladesh gaan belangrijke thema’s als klimaatverandering, jeugdwerkloosheid en migratie dan al snel over heel veel mensen. Dat levert spanning op, met consequenties voor de rest van de wereld. Ik ben erg trots dat ik namens de NOS verhalen mag maken die het Nederlandse publiek laten zien dat mensen in Zuid-Azië zich heel bewust zijn van de groeiende economische en geopolitieke invloed van hun regio.”

Wat Aletta André gaat doen en of ze voor de NOS blijft werken, heeft de omroep niet bekend gemaakt.

Foto: NOS / Wim Kopinga