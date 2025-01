Erik van Roekel blijft de komende jaren te horen bij 100% NL. “Dit blije ei heeft een vast contract op zak”, zegt hij op sociale media.

Sinds 8 januari vorig jaar is de dj in de ochtend te horen op de zender, nu dus een jaar. Sinds 2020 was hij invaller bij de zender. Daarvoor was hij te horen op Qmusic nadat hij in maart 2012 Q-College, het interne opleidingstraject van Qmusic, won. Hij kreeg vervolgens een eigen programma op de zender. In de jaren daarna was Erik op verschillende tijdstippen te horen, voornamelijk in het weekend.

In 2020 stopte hij bij Qmusic en zei toen dat hij en de zender geen match meer waren. Hierna werd hij centralist van de politie op de meldkamer in Driebergen.