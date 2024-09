100% NL en SLAM! maken sinds afgelopen weekend hun uitzendingen vanuit het gebouw van Mediahuis in Amsterdam. Na de overname van RadioCorp door de Belgische uitgever, werd vrij snel bekend dat het de bedoeling was dat de radiostations zouden verhuizen naar het pand aan de Basisweg in Amsterdam. Dit gebouw is in de mediawereld beter bekend als de plek waar de redactie van De Telegraaf gevestigd is.

RadioCorp was altijd gevestigd in Naarden, waar in eerst instantie 100% NL en Radio 10 hun studio hadden. Na de verkoop van Radio 10 aan Talpa Radio en de overname van SLAM!, verhuisde SLAM! naar de oude boerderij in Naarden. Na de overname van RadioCorp en Radio Veronica door Mediahuis, zit Veronica ook tijdelijk in het pand. De zender blijft ook nog even achter, terwijl de bouw van de nieuwe studio in Amsterdam wordt afgerond.

De nieuwe studio van 100% NL ziet er zo uit:

Dit is de nieuwe studio van SLAM!:

Foto: SLAM!, 100% NL