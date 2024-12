Het was een bijzonder jaar voor 100% NL. De zender kreeg een nieuwe middagshow: ‘Somertijd’, met de komst van Rob van Someren. In de ochtend was het eerste volledige jaar dat Ingrid Jansen sidekick was bij Giorgio Hokstam. De twee maakten een marathonuitzending van 28 uur.

Ingrid, hoe was 2024 voor je?

“Ik kan terugkijken op een heel mooi en fijn 2024. Het klinkt cliché, maar echt elke dag is anders en brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo hebben wij tijdens de show onze angsten kunnen overwinnen, events mogen presenteren en veel verschillende gasten mogen ontvangen. Daarnaast moet ik zelf ook wel eens uit mijn comfortzone stappen, bijvoorbeeld om weer achter de knoppen te zitten als Giorgio ergens in het land wordt gedropt en zijn weg naar de studio moet vinden zonder vervoer.”

Afgelopen zomer maakten jullie een marathonuitzending van 28 uur op 100% NL. Hoe was dat?

“Het was een bijzondere uitdaging, waarvan ik van tevoren niet zo goed wist wat ik ervan kon verwachten. We werden tijdens deze 28 uur regelmatig verrast met gasten, artiesten en challenges. Dat heeft er voor gezorgd dat de uren voorbij vlogen. Ook de berichten van luisteraars die zo met je meeleven, hebben ons er zeker doorheen geholpen.

De laatste uren en vooral minuten waren echt op karakter en zijn een beetje aan me voorbijgegaan. Ik heb voor het eerst echt kunnen ervaren hoe is het om slaapdronken te zijn. Of ik het nog een keer zou doen? Waarschijnlijk zou ik gelijk weer ‘ja’ zeggen, want het was echt heel erg tof om dit samen met het hele team te doen.”

Hoe is het om samen met Giorgio de ochtendshow te mogen maken op 100% NL?

“Fantastisch. Ik ben echt zo ontzettend dankbaar dat we het heel goed met elkaar kunnen vinden. Het is zeker niet vanzelfsprekend dat er gelijk een klik is met elkaar. Gelukkig is de klik wederzijds en is er een fijne energie in de studio aanwezig. Qua ambities die we hebben voor de ochtendshow, liggen we ook echt op één lijn. Er wordt hard gewerkt, maar we hebben ook als team – want we maken het programma niet met z’n tweeën natuurlijk – zo ontzettend veel lol samen.”

“We kunnen veel van Rob van Someren als ervaren radiomaker leren”

Bij de zender is dit jaar flink wat veranderd, met onder meer de komst van Rob van Someren in de middag. Hoe is het dj-team daaronder?

“Er is het afgelopen jaar zeker veel veranderd, zo zitten we op een nieuwe locatie en is Rob van Someren aan het dj-team toegevoegd. Het team is ontzettend positief over de veranderingen binnen 100% NL en we kijken met z’n allen heel erg uit naar de stappen die we graag als team en met de zender willen maken. We kunnen ook veel van Rob als ervaren radiomaker leren.”

Welke radio-dj viel je het meest op in 2024?

“Er is maar één naam die bovenaan dat lijstje staat voor mij en dat is die van mijn eigen radiomaatje Giorgio Hokstam. Giorgio en ik zijn echt een duo geworden in 2024. Ik kan mezelf bij hem zijn. We delen lief en leed en halen het beste bij elkaar naar boven, maar kunnen het ook zeker met elkaar oneens zijn. Dat is ook goed, want daardoor kom je tot mooie dingen.

Heel soms vergeten we zelfs even dat er aan de andere kant van de microfoon mensen meeluisteren. Afgelopen jaar werd Giorgio voor de derde keer vader en hoe hij het gezinsleven combineert met onze ambities, vind ik mooi om te zien.”

Foto: 100% NL