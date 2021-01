Erik van Roekel, die vorig jaar vertrok bij Qmusic, gooit het over een andere boeg. De radiomaker gaat aan de slag bij de politie, waar hij als centralist op de meldkamer in Driebergen komt te werken. Daarnaast blijft Erik te horen als invaller op 100% NL.

“Ik merkte na m’n vertrek bij Qmusic, waar ik ruim 8 jaar heb mogen werken, dat ik toe was aan meer en anders”, schrijft Erik op zijn Facebookpagina. “Ik heb prachtige jaren gehad en enorm mooie dingen mogen meemaken, maar de laatste tijd was het plezier er niet meer. Alleen een wereld waar ik heb moeten knokken voor een plek, die niet voor veel mensen is weggelegd, loslaten? Dat is lastig.”

Toch heeft de voormalig Qmusic-jock besloten om het roer om te gooien en ‘met heel veel enthousiasme’ aan de slag te gaan bij de Landelijke Eenheid van de politie. “Ik word daar Centralist 112 en ga werken op de Alarmcentrale in Driebergen. Mocht je onverhoopt ooit politie, brandweer of ambulance nodig hebben, dan zal ik er zijn om je te helpen.”

Erik zegt het plezier in het radiomaken bij 100% NL weer terug te hebben gevonden. “Ik zit er enorm op mijn plek. En gelukkig hebben we wederzijds besloten dat ik dat het komende jaar ook nog mag blijven doen.”

