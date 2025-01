Een van de commerciële regionale zenderpakketten die op dit moment geveild worden heeft minder bereik dan verwacht. Het gaat om kavel B27, dat onder andere voorziet in een FM-zender in Maastricht op 103.2 FM. “Naar aanleiding van een vraag over kavel B27 is gebleken dat op dit moment in Maastricht en directe omgeving op de frequentie 103,2 MHz een Belgische zender te horen is vanuit Luik op 103,2 MHz”, meldt Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) op de veilingwebsite.

Door de invloed van de zender uit Luik daalt het demografische bereik licht van 1,41 procent naar 1,31 procent. “Deze zender is niet met Nederland gecoördineerd. De RDI is met de Belgische autoriteiten in overleg getreden en heeft het verzoek gedaan de invloed op het verzorgingsgebied van de zender Maastricht 103,2 MHz weg te nemen.”

Veiling

De veilingprocedure voor commerciële niet-landelijke FM-frequenties is op dit moment bezig. “Deelnemers aan de veiling die geïnteresseerd zijn in kavel B27 wordt geadviseerd ermee rekening te houden dat de verzorging van dit FM-kavel mogelijk langdurig verminderd wordt door deze zender in Luik.”

In totaal worden er 27 pakketten geveild, die bestaan uit een vergunning voor FM-radio en DAB+. Daarnaast gaan er 44 losse DAB+-vergunningen onder de hamer. Het is nog niet duidelijk wanneer de veiling is afgerond.

Foto: Pixabay | Chunchun