Manuëla Kemp ligt nog steeds in coma en inmiddels is duidelijk geworden dat ze er niet meer uit zal komen. Dit zegt haar echtgenoot Tjerk tegen De Telegraaf. “Na EEG- en MRI-scans is de schade pas echt duidelijk geworden en dat valt allemaal niet mee. Het deel van de hersenen dat de vitale delen zoals hart en longen aanstuurt, werkt nog wel. Maar het deel dat een mens een mens maakt is weg. Dat functioneert niet meer en daarmee is haar lot nu bezegeld.”

De 61-jarige Manuëla Kemp kreeg een scooterongeluk in Portugal en ligt sinds 7 december in coma. De oud-presentatrice van NPO Radio 5 kwam tijdens een vakantie in Portugal niet thuis, waarna haar man in het donker ging zoeken. Op het politiebureau hoorde hij dat ze bij een eenzijdig ongeval ernstig ten val is gekomen.

“Er is besloten haar van de ic te halen en Manuëla over te brengen naar medium care. De bedoeling is wel haar met EuroCross naar Nederland over te brengen, maar dat is dan – en ik kan het nog nauwelijks zeggen – om haar in Nederland te laten overlijden. Er is te veel beschadigd en daardoor is er gewoon geen hoop meer. Ik ga haar twee keer kwijtraken. De eerste keer was gisteren, en straks nog een keer als ze sterft.”

Foto: Janita Sassen | Omroep MAX