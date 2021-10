Erik-Jan Rosendahl heeft naar eigen zeggen een aantal weken getwijfeld of hij sidekick wilde worden in het avondprogramma op SLAM!. “Ze belden me een jaar geleden met de vraag of ik die kant op wilde komen. Het verbaasde me eerlijk gezegd zelf ook. Ik heb er wel een paar weken over moeten nadenken of het verstandig is. Je wordt opa binnen een crèche, kom je daar gewoon mee weg?”, zegt Erik-Jan in de podcast ‘Dit was de Radio’.

Sinds begin dit jaar presenteert de 49-jarige Erik-Jan samen met Daniël Lippens ‘Het Avondcircus’, dat vanaf 19:00 uur te horen is. “Het eerste waar je tegenaan loopt, is het gapende gat tussen de 50 jaar en mijn jongste collega, die 20 jaar is. Ook de muziek is tientallen jaren jonger. Maar het is een feestje om met Daniël Lippens te werken, want net als 90 procent van de mensen die op de radio zitten, is ook hij autistisch.”

Erik-Jan was eerder sidekick bij Rick van Velthuysen op NPO Radio 2. “Na twee jaar tussen twee en vier uur ’s nachts met twee kids, dat ging me te veel energie kosten. Het is de meest grote kuttijd ooit.”

Foto: SLAM!