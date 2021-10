Radiozenders in de provincie Zeeland zijn slecht te ontvangen door stormschade aan de zendmast in Goes. Omroep Zeeland meldt dat de FM-zender helemaal weg was, maar nu weer terug is. Waarschijnlijk nog niet op vol vermogen, want er is iets kapot in het antennesysteem. De radiozenders zijn nu overgeschakeld op een ander deel van het systeem, waardoor ze weer kunnen uitzenden.

De zenders van NPO Radio 1 en 3FM in Goes zijn uit en het signaal van Radio 4 is minder sterk dan normaal. Technici gaan zo snel mogelijk aan de slag met inspectie en herstel, maar wanneer hangt af van de weersomstandigheden/wind.

Slechtere ontvangst

“Dit is nog nooit gebeurd”, zegt Jeroen van Schaik, hoofd van de technische afdeling van Omroep Zeeland. “Door het kapotte antennesysteem, is de dekking in Zeeland nog wel minder. Mensen die aan de randen van Zeeland naar de radio luisteren via FM, moeten rekening houden met een slechtere ontvangst.”

De NPO laat weten: “Wanneer een en ander weer functioneert is nog niet te zeggen. Luisteraars in de regio Zeeland kunnen de zenders wel ontvangen via DAB+, internet en kabel.”

Ook NPO Radio 2, 100%NL, Qmusic, Radio 10, Radio Veronica, Radio 538 en Sky Radio zenden uit vanaf de mast in Goes. Afgelopen zomer heeft beheerder Broadcast Partners de zenders in de mast nog vernieuwd.