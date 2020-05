Peter van Bruggen heeft de Ere Zilveren Reissmicrofoon krijgen. Dat maakte Vincent Bijlo bekend in het NOS-programma ‘Met Het Oog Op Morgen’.

Op 25 juni ontvangt Peter de prijs tijdens een kleine bijeenkomst in Het Ketelhuis in Amsterdam, tegelijkertijd met de ceremonie voor de Zilveren Nipkowschijf 2020. Het is de zevende keer in de geschiedenis van de Zilveren Reissmicrofoons dat deze oeuvreprijs aan een persoon wordt toegekend. Vorig jaar ontving Felix Meurders de radioprijs. In totaal werd de Ere Reissmicrofoon tien keer uitgereikt. Niet alleen personen, maar ook radioprogramma’s kunnen deze prijs winnen.

Carrière

Nadat Peter van Bruggen al een carrière als schrijvend journalist was gestart (Haagse Post, Muziekkrant OOR), begon hij rond 1978 aan een loopbaan bij de KRO-Radio. Zijn pensionering, nu ruim zes jaar geleden, leek even het einde, maar Van Bruggen is gewoon doorgegaan. Hij maakt nu onder meer ‘De Midzomernachtsdroom’ en zijn podcasts die tot radioprogramma’s bewerkt zijn, en de afgelopen jaren enige tijd op zaterdagnacht werden uitgezonden op NPO Radio 1. Momenteel zijn bewerkte interviews met grote popsterren (Elton John, Blondie) te horen als podcast bij Radio 5.

De jury zegt over de dj: “Peter recyclet soms onderdelen uit zijn immense archief, maar nooit is dat storend en nog altijd worden nieuwe hoofdstukken toegevoegd, zoals vorige zomer een Midzomernachtsdroom over Trump. Van Bruggen heeft met zijn beeldende manier van radio maken veel aan het medium toegevoegd.”

De jury van de Zilveren Reissmicrofoon bestaat dit jaar uit uit radiorecensenten en mediajournalisten Edwin Wendt, Frederique de Jong, Jan Emous, Roeland van Zeijst en juryvoorzitter Vincent Bijlo.