Armin van Buuren krijgt dit jaar de ‘Ere Zilveren Reissmicrofoon’ voor A State of Trance. A State of Trance is de zelfontwikkelde radioshow en werd rond de eeuwwisseling geboren op ID&T Radio en groeide gestaag uit tot één van de populaire muziekprogramma ter wereld. Vanuit zijn speciaal ontworpen radiostudio in Amsterdam brengt Armin al mixend en presenterend wekelijks zo’n veertig miljoen luisteraars in meer dan tachtig landen in vervoering, met sfeervolle selecties en onovertroffen overgangen.

Van Buuren zet de toon in knappe koppelingen met online-platforms en sociale media, schrijft de Jury. “Hij maakte A State of Trance tot een echt radioprogramma, met interactieve onderdelen als de Future Favorite en de Service for Dreamers. Sympathiek is dat Armin steeds meer ruimte gunt aan nieuw talent. Sinds zijn terugkeer bij Radio 538 neemt Armin daar ook de radioklassieker Dance Department voor zijn rekening.”

Het programma A State of Trance begon bij ID&T Radio en was verder te horen op SLAM!FM, Fresh FM, Radio 538 en Qmusic.

Jury

Vincent Bijlo (Radiorecensent NRC) is de voorzitter van de jury van de Zilveren Reissmicrofoon 2023, die verder bestaat uit Arjan Snijders (mediajournalist), Edwin Wendt (freelance mediajournalist), Frederique de Jong (presentator en podcaster Follow the Money), Miranda van Holland (radiomaker), Paul van der Lugt (oud-directeur RTV Utrecht), Roeland van Zeijst (Broadcast Magazine) en Rutger Boxhoorn (radiodocent Hogeschool InHolland).

Foto: Qmusic