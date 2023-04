Edwin Evers vindt het “een slimme zet” dat het team van de ochtendshow van Radio Veronica naar Radio 538 gaat. “Ik vind dat ze de beste ochtendshow maken, dus ik denk dat het een slimme zet is om ze op 538 te zetten”, zegt de ex-ochtend-dj tegen RTL Boulevard. Zijn oude sidekicks Niels van Baarlen en Rick Romijn komen daarmee samen met Tim Klijn en nieuwslezer Florentien van der Meulen terug op het oude nest.

“Een sterke ochtendshow kan natuurlijk helpen bij het verhogen van de luistercijfers”, zegt Evers. “Maar er zal wel meer moeten gebeuren…”

Wietze de Jager en Klaas van der Eerden stoppen na anderhalf jaar met de ochtendshow van Radio 538. Wietze kan nog niet zeggen of hij na zijn contractperiode over anderhalf jaar verder wil. En dat is voor 538 de reden om te stoppen. Daarnaast speelt mee dat Mediahuis Radio Veronica overneemt van Talpa Network. Nu is afgesproken dat de ochtendshow niet meegaat en over kan naar 538.

“Wij zijn als radiozender verkocht”, legt Tim Klijn uit. “Dat is Mediahuis geworden, onder andere eigenaar van de Telegraaf en NRC. Maar er is afgesproken dat 1 onderdeel niet verkocht zou worden: de ochtendshow. Want daar was een andere bestemming voor. Op diezelfde dag zijn wij gevraagd om over te stappen naar 538. […] Het is voor ons een gave kans en we gaan terug naar het oude nest. We hebben geconcludeerd dat het een mooie stap is. Dus gaan we in de zomer stoppen bij Radio Veronica.”

Andere naam

De naam ‘Ook goeiemorgen’ gaat niet mee. “We moeten een andere naam zoeken”, zegt Klijn. “Maar we gaan wel een uurtje langer door, van 06:00 tot 10:00 op Radio 538.”

Foto: Ben Houdijk