DPG Media is blij dat het bij de veiling van de FM-frequenties twee ongeclausuleerde kavels heeft weten te bemachtigen. Het Vlaamse mediabedrijf behoudt de frequenties van Qmusic en krijgt het pakket in handen dat nu in handen is van Radio 10. “Hiermee komt een radiodroom uit”, schrijft DPG Media in een persbericht.

De verwachting is dat DPG Media het tweede FM-pakket gaat gebruiken om JOE! verder uit te bouwen. Deze classicszender is in Nederland al te horen via DAB+, maar heeft nog geen volledig gepresenteerde programmering. In België is het een belangrijke landelijke zender. Of DPG inderdaad JOE! op de frequenties van Radio 10 gaat plaatsen wil het bedrijf nog niet zeggen. “De exacte invulling van de nieuwe zender volgt in een volgend stadium.” Radio 10 verhuist naar de frequenties van Radio Veronica, die in handen komen van Talpa Network.

Erik Roddenhof, CEO van DPG Media: “Sinds 2005 hebben we met Qmusic gebouwd aan een sterk merk. Dit is een lange weg geweest, het succes van de afgelopen jaren liet ons voorzichtig dromen om ons radio-portfolio verder uit te breiden. Nu is het dan zover: er komt een nieuwe zender bij waarmee we nog meer Nederlanders kunnen bereiken. Ik ben vooral heel trots op ons radioteam dat in de afgelopen jaren zo hard heeft gewerkt aan het succes van Qmusic en zie uit naar de lancering van een nieuwe radiozender.”

Robert Bernink, algemeen directeur Qmusic: “Met het verwerven van het marktleiderschap groeide de ambitie om ons radio-portfolio uit te breiden. We hebben mooie plannen voor het lanceren van het nieuwe radiomerk en ik ben ervan overtuigd dat we ook hiermee een mooie positie in het Nederlandse radiolandschap zullen verwerven. Ik ben heel trots op het vakmanschap en de gedrevenheid van ons team dat Qmusic zo succesvol heeft gemaakt. Hiermee komt een radiodroom uit.”

