KINK, het radiostation dat er via juridische procedures voor heeft gezorgd dat de FM-frequenties dit jaar al geveild werden, heeft zelf geen FM-frequentie weten te machtigen. Tegenover persbureau noemt ANP het “zuur” dat het geen plek op de FM krijgt.

Jan Hoogesteijn, algemeen directeur van KINK: “Natuurlijk is het teleurstellend, we zijn de aanjager geweest van deze veiling. Maar we zijn niet naïef de veiling in gegaan. We voelden al wel dat het een miljoenenjacht zou worden. Toen we ons biedingsplafond hadden bereikt, zijn we uit de veiling gestapt.”

Op welke frequentiepakket KINK aasde is niet bekend, maar in de markt werd uitgegaan dat het radiostation voornemens was om op het kavel van SLAM! of Sublime terecht te komen. Deze twee frequentiepakketen zijn voor respectievelijk 7,4 en 6,1 miljoen euro geveild.

Tegen het ANP zegt Hoogesteijn dat hij ondanks de uitslag blij is dat de veiling er is gekomen, omdat het radiostation hierdoor wel een eerlijke kans heeft gehad om een FM-frequentie te bemachtigen. KINK gaat gewoon door met uitzenden online en via DAB+. “Ik hoop dat andere zenders die ook niet op FM gaan uitzenden meer gaan inzetten op DAB+. Dat zou een mooi bijkomend effect zijn.”

Foto: Nathan Reinds