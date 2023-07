BNR Nieuwsradio blijft uitzenden op FM en is daar erg blij mee. Tijdens de frequentieveiling wist de zender de FM-frequentie te behouden. De nieuwe vergunning gaat al op 1 september aanstaande in. Voor de luisteraars van BNR zal er niets veranderen. De zender, die binnenkort 25 jaar bestaat, blijft uitzenden op de huidige FM-frequenties en ook op DAB+ en via internet.

BNR Hoofdredacteur Marc Adriani is blij: “Dit jaar viert BNR zijn 25-jarig jubileum, een mooier cadeau dan dit kunnen we ons niet wensen. Gelukkig is er voor de BNR-collega’s een einde gekomen aan de onzekerheid over de toekomst. We gaan door met steengoede onafhankelijke nieuwsradio en dat is goed voor de journalistiek in Nederland.”

Foto: BNR