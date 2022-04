Wim Drent, dj bij Radio Continu, heeft vandaag live op de radio ontslag genomen. De 53-jarige Drent is het niet eens met de muziekkeuze van het station. “Er ontbreken een heleboel platen. Sterker nog: er zitten platen tussen waar geen hond op zit te wachten”, zei de radiomaker van Radio Continu, het station met piratenmuziek dat in een groot deel van Nederland op de FM te beluisteren is.

De dj deed in zijn ochtendprogramma, dat van 7:00 tot 10:00 uur te horen is, zijn beklag. “Ik ben 53, ik zit inmiddels 35 jaar in het radiovak. Hier heb ik geen zin in. Ik houd de eer aan mezelf. Je moet altijd plezier hebben in je werk. Dat heb ik niet meer, dus bij dezen maak ik bekend dat ik per direct stop bij Radio Continu.”

Wim startte na zijn laatste woorden geen plaat in, maar liet het stilvallen op zender. Na zo’n zeven seconden liep de ‘noodband’ en klonk er andere muziek.