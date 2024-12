NPO Radio 5 staat in januari stil bij de jubilerende Top 40: de hitlijst bestaat in 2025 zestig jaar. Erik de Zwart blikt op vrijdag 3 januari tussen 18:00 en 20:00 uur terug op de eerste Top 40 die te horen was op 2 januari 1965.

Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 januari staat Radio 5 de hele dag in het teken van de jubilerende hitlijst. De dj’s grasduinen door de historie van het hit-overzicht. Ze laten zich hierbij inspireren door bijzondere dagen uit het leven van luisteraars. Gedenkwaardige momenten, zoals de eerste zoen, de trouwdag of geboorte van kinderen worden gekoppeld aan Top 40-liedjes uit die tijd.

Op de slotdag zijn uitsluitend nummers één uit zestig jaar Top 40 te horen.

Foto: MAX/Ben Houdijk